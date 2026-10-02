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Lito deixou presente para filho por vários anos, conta Mila Seidl

Viúva de Lito contou, durante velório do influenciador e piloto, que vídeos foram gravados e guardados para aniversários de nove,14 e 18 anos da criança, hoje com 7 anos de idade

Lito morreu aos 59 anos em razão da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) - (crédito: Reproduc?a?o/Instagram @lito)
Lito morreu aos 59 anos em razão da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) - (crédito: Reproduc?a?o/Instagram @lito)

Mila Seidl, viúva do influenciador e piloto Lito Sousa, morto nessa quinta-feira (1°/10), contou que o então companheiro deixou vídeos com mensagens gravadas para momentos diferentes da infância e da adolescência do filho. Os conteúdos foram guardados para os aniversários de nove, 14 e 18 anos de idade da criança. A fala foi feita durante o velório de Lito, nesta sexta (2/10), em São Paulo. 

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"(Lito) Deixou alguns vídeos gravados para os aniversários dele, se não me engano, de 9, de 14 e 18 anos. Das lições que ele achava importante para passar para o filho", contou. 

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Lito morreu aos 59 anos em razão da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara. À época, a esposa do influencer realizou apelos públicos por intervenção do Ministério da Saúde no tratamento do marido, assim como pela intervenção de instituições especialistas em tratamentos do gênero pela inclusão em estudos para o cuidado contra a condição.

No mês anterior, em julho, inclusive, ele havia sido diagnosticado com câncer de próstata. A morte aconteceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde o influencer estava internado. 

O velório, realizado no complexo do Aeroporto do Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, foi aberto ao público, fãs, amigos e parentes de Lito. A entrada para a imprensa não foi permitida. Mila também informou que o filho não esteve presente no velório do pai. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 02/10/2026 18:06
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