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LOTERIAS

Sorteios de loterias são antecipados para este sábado (3/10)

Caixa adianta sorteios por conta das eleições; apostas podem ser realizadas até as 20h deste sábado (3/10)

Além da Mega-Sena, outros seis sorteios da Caixa também foram adiantados para o sábado - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Além da Mega-Sena, outros seis sorteios da Caixa também foram adiantados para o sábado - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Caixa Loterias confirmou a antecipação do sorteio da Mega-Sena, que estava previsto para domingo (4/10). O concurso será realizado neste sábado (3), às 21h, devido ao primeiro turno das eleições. O prêmio estimado para o apostador que acertar as seis dezenas é de R$ 82 milhões. Além da Mega-Sena, outros seis sorteios da Caixa também foram adiantados para o sábado. São eles Lotofácil, Quina, Timemania, Dia da Sorte, +Milionária e Loteria Federal.

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As apostas para todas as modalidades poderão ser feitas até as 20h do sábado (3).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 03/10/2026 18:12 / atualizado em 03/10/2026 18:18
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