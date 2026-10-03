Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo - (crédito: Reprodução/Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (3/10), seis loterias: os concursos 3066 da Mega-Sena; o 7134 da Quina; o 3796 da Lotofácil; 395 da +Milionária; o 2450 da Timemania e o 1314 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 81.426 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04, 06, 09, 13, 28 e 48.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03, 04, 05, 06,07, 09, 10, 11, 12, 15, 16,19, 20, 21 e 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 17.489 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14, 15, 43, 54 e 72.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 18 milhões apresentou o seguinte resultado: 01, 05, 13, 16, 30, 42 e 76. O time do coração é o 07.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 100 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 08, 18, 21, 27, 28 e 44 . Os trevos sorteados foram: 03 e 05.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2.200 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02, 10, 11, 17, 25, 27 e 31. O mês da sorte é 06.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte

Confira íntegra do sorteio