Bombeiro acusado de matar estudante de medicina pode ser preso nesta terça

O crime ocorreu na Avenida do Povo, em Taubaté, após uma discussão de trânsito entre a vítima e o bombeiro militar - (crédito: Reprodução)

O bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, poderá ser preso a partir das 17h desta terça-feira (6/10), quando termina o período de restrição à prisão de eleitores previsto na legislação eleitoral. Acusado de matar a tiros o estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, após uma discussão de trânsito, Oliveira é alvo de um mandado de prisão preventiva decretado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) na sexta-feira (2/10).

O mandado não pode ser cumprido após a definição em respeito ao artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe a prisão ou detenção de eleitores nos cinco dias que antecedem a eleição e nas 48 horas seguintes ao encerramento da votação, salvo nas exceções previstas em lei.

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Segundo o advogado Claudio Rodrigues, que representa o bombeiro, Oliveira pretende se entregar voluntariamente à polícia ainda na tarde desta terça-feira.

O bombeiro havia sido preso em flagrante após o crime, ocorrido na quarta-feira, 30 de setembro. No dia seguinte, durante a audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória a Oliveira e determinou o cumprimento de medidas cautelares.

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O Ministério Público recorreu da decisão e pediu a prisão preventiva. O TJSP acolheu o recurso e decretou a prisão na sexta-feira.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), Oliveira atirou contra o estudante após uma discussão de trânsito na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, em Taubaté, no interior de São Paulo. A defesa do bombeiro alega legítima defesa.

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Bruno cursava o 4º semestre de Medicina na Universidade de Taubaté (Unitau). Após ser baleado, ele foi filmado correndo pela calçada, com a mão sobre o peito. Socorrido, foi levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. O estudante deixa um filho de dois anos.

A Polícia Técnico-Científica realizou perícia no local e apreendeu a arma usada pelo bombeiro. De acordo com o 11º Grupamento de Bombeiros, Oliveira estava afastado das funções e em licença sem vencimentos. A corporação informou que ele não atuava na região do Vale do Paraíba.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taubaté como homicídio.