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CRÍTICAS

Cofundador do Angra critica Campopiano após foto com camiseta da banda

Marco Antunes chamou Eduarda Campopiano de "fascistinha" e disse que a declarou "excomungada"; Kiko Loureiro também reagiu ao registro

Cofundador do Angra critica deputada após foto com camiseta da banda - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Cofundador do Angra critica deputada após foto com camiseta da banda - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O baterista Marco Antunes, cofundador da banda Angra, criticou publicamente a deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL) após ela aparecer usando uma camiseta do grupo de rock. Em comentário na publicação, ele afirmou que a parlamentar estava “excomungada” e utilizou uma série de xingamentos para se referir a ela.

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“Tira essa camiseta, fascistinha de merda, demônio precoce. Como cofundador e anjo brabo precoce, te declaro excomungada. E vá pro raio que a parta, psicopatinha de merda”, escreveu Antunes.

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A publicação foi feita pelo perfil de Anderson Bonani. O guitarrista Kiko Loureiro, também integrante da formação histórica do Angra, reagiu ao mesmo registro com a palavra “Credo”.

Cofundadores da banca de rock Angra criticam Eduarda Campopiano nas redes sociais
Cofundadores da banca de rock Angra criticam Eduarda Campopiano nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes sociais )

Eduarda Campopiano, de 23 anos, é vereadora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, e foi a deputada estadual mais votada do estado, com 1.956.238 votos.

Após a eleição, a parlamentar publicou uma mensagem sobre a deputada federal Erika Hilton (PSol) na qual se referiu à parlamentar como “homem biológico”. A publicação motivou uma representação de Sofia Favero ao Ministério Público de São Paulo por transfobia.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 06/10/2026 13:49
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