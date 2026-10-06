Cofundador do Angra critica Campopiano após foto com camiseta da banda

O baterista Marco Antunes, cofundador da banda Angra, criticou publicamente a deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL) após ela aparecer usando uma camiseta do grupo de rock. Em comentário na publicação, ele afirmou que a parlamentar estava “excomungada” e utilizou uma série de xingamentos para se referir a ela.
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“Tira essa camiseta, fascistinha de merda, demônio precoce. Como cofundador e anjo brabo precoce, te declaro excomungada. E vá pro raio que a parta, psicopatinha de merda”, escreveu Antunes.
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A publicação foi feita pelo perfil de Anderson Bonani. O guitarrista Kiko Loureiro, também integrante da formação histórica do Angra, reagiu ao mesmo registro com a palavra “Credo”.
Eduarda Campopiano, de 23 anos, é vereadora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, e foi a deputada estadual mais votada do estado, com 1.956.238 votos.
Após a eleição, a parlamentar publicou uma mensagem sobre a deputada federal Erika Hilton (PSol) na qual se referiu à parlamentar como “homem biológico”. A publicação motivou uma representação de Sofia Favero ao Ministério Público de São Paulo por transfobia.
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