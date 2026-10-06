Dupla em bicicleta executa homem a tiros na porta de casa em acerto de contas

Os suspeitos foram presos pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma suposta dívida de drogas terminou em uma execução a tiros no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina (DF). A vítima, Alexandre Rodrigues, foi morto na porta de casa por dois homens. A Polícia Civil capturou um deles, de 18 anos, nessa segunda-feira (5/10).

O homicídio ocorreu na madrugada de segunda. A investigação conduzida pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) revela que os dois autores chegaram encapuzados na porta da casa da vítima em uma bicicleta, chamaram por ela e, no momento que o homem abriu o portão, abriram fogo contra ele. Fugiram em seguida. Alexandre chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Regional de Planaltina, mas não resistiu.

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Os policiais da 16ª DP reuniram elementos que apontavam para a participação do suspeito no crime. Durante as diligências, foram localizadas com ele as roupas utilizadas no homicídio, além da bicicleta usada na fuga.

O suspeito foi autuado em flagrante e colocado à disposição da Justiça. As investigações seguem para esclarecer a motivação do crime e identificar o outro suspeito.