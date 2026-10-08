Entenda regras para demissão de servidores públicos após condenação criminal

A perda do cargo público após uma condenação judicial definitiva envolve regras rígidas na administração pública federal. Prevista tanto no Código Penal quanto no regime jurídico dos servidores, a penalidade impõe a extinção definitiva do vínculo funcional e exige a observância de ritos específicos para garantir a legalidade do ato administrativo.
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Como funciona o desligamento na administração federal
O funcionalismo civil da União é regido pela Lei 8.112/1990, conhecida como Estatuto do Servidor Público Federal. Essa legislação estabelece que a prática de crimes incompatíveis com a função pública, assim como infrações graves cometidas no exercício do cargo, acarreta a penalidade de demissão por meio de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).
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Quando uma sentença criminal transita em julgado — fase em que não cabem mais recursos judiciais —, a esfera administrativa atua em consonância com o Judiciário. A depender do caso, a própria sentença penal pode declarar motivadamente a perda do cargo público como efeito da condenação, conforme previsto no Código Penal.
Mesmo quando a perda do cargo decorre diretamente de ordem judicial transitada em julgado, o órgão de lotação deve instaurar procedimento formal para dar cumprimento à decisão. Esse trâmite assegura o registro legal da vacância do cargo, a baixa na matrícula, a cessação definitiva da remuneração e a revogação de acessos e prerrogativas institucionais.
Hipóteses previstas para a perda definitiva do posto
Na esfera federal, o artigo 132 da Lei 8.112/1990 lista expressamente as infrações que acarretam a aplicação da pena de demissão ao servidor público estável:
-
crime contra a administração pública;
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improbidade administrativa;
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aplicação irregular de dinheiros públicos;
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lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
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corrupção ativa ou passiva;
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abandono de cargo ou inassiduidade habitual;
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revelação de segredo conhecido em razão do cargo.
Diferenças entre demissão e exoneração
Muitos cidadãos confundem demissão com exoneração, embora os termos representem conceitos jurídicos distintos. A exoneração possui caráter neutro, ocorrendo a pedido do próprio profissional, por não aprovação no estágio probatório ou por dispensa de cargo em comissão.
Já a demissão funciona estritamente como punição administrativa disciplinar aplicada ao agente público. Em regra geral, a demissão impede o retorno do profissional aos quadros da União pelo prazo de cinco anos. Contudo, em casos mais graves — como crimes contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de verbas ou corrupção —, o parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112/1990 veda permanentemente uma nova posse em cargos federais.
Comunicação entre Justiça e órgãos públicos
Após a certificação do trânsito em julgado pelo tribunal responsável, o magistrado expede ofício à autoridade máxima da instituição na qual o servidor atua. A partir dessa notificação, o setor de recursos humanos cancela imediatamente o acesso a sistemas funcionais, recolhe eventuais bens institucionais (como distintivos e portes funcionais) e publica a respectiva portaria de demissão no Diário Oficial da União.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.