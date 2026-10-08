Polícia apura relato de homem armado em frente a ato em Sergipe

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um suposto ataque contra manifestantes que participaram de um ato estudantil pró-Lula na Universidade Federal de Sergipe (UFS), nesta quinta-feira (8/10). A Polícia Civil do Estado apura o caso.

Após a repercussão das imagens, o advogado-geral da União, Jorge Messias, se manifestou e afirmou que é hora de acabar com a “violência política, intolerância e ataques à democracia”.

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“É preciso denunciar, com toda clareza, o que está acontecendo novamente. O Brasil já viveu esse roteiro — e conhece suas consequências. Trata-se de violência política”, comentou Messias.

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URGENTE! Bolsonarista armado dispara contra manifestação de Lula em Sergipe! Zambelli, Roberto Jeferson e agora o atirador de Sergipe… Esse é o Brasil dos Bolsonaro. https://t.co/Lmmpbba9zr — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 9, 2026

Messias afirmou que o ambiente de radicalização, também ocorrido nas eleições de 2018 e 2022, alimentam o “bangue-bangue nas ruas e nas redes sociais”.

Entenda

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da correria durante a manifestação em frente a UFS, na região metropolitana de Aracaju. Relatos afirmam que um homem saiu do veículo, apontou uma arma para os manifestantes e disparou para o alto. Não há informações sobre feridos.

O Correio tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública e com a Reitoria da UFS para maiores informações sobre o caso, mas até o momento da publicação da reportagem não houve resposta.