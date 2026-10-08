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INVESTIGAÇÃO

TSE aciona Polícia Federal após ameaças na internet contra servidores

Justiça Eleitoral acionou as plataformas X e Meta para a remoção das postagens. Tanto os servidores quanto os familiares contam com efetivo de segurança reforçado

O TSE aponta que as investidas começaram na terça-feira (6/10) e já somam mais de 30 mil publicações nas redes sociais com ataques - (crédito: Luiz Roberto/Secom/TSE)
O TSE aponta que as investidas começaram na terça-feira (6/10) e já somam mais de 30 mil publicações nas redes sociais com ataques - (crédito: Luiz Roberto/Secom/TSE)

Em nota à imprensa publicada na noite desta quinta-feira (8/10), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que acionou a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público (MP) para apurar e responsabilizar autores de ataques contra servidores da Corte. Segundo o comunicado, o Núcleo Institucional de Garantia dos Direitos Eleitorais (NIGDE) e o Núcleo de Inteligência do Grupo de Enfrentamento à Desinformação (NIGED) têm acompanhado a escalada de hostilidades contra integrantes da Justiça Eleitoral.

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O TSE aponta que as investidas começaram na terça-feira (6/10) e já somam mais de 30 mil publicações nas redes sociais com desinformação, exposição indevida de dados pessoais, discurso de ódio e ameaças veladas, inclusive direcionadas a familiares dos trabalhadores.

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A Justiça Eleitoral acionou as plataformas X e Meta para a remoção das postagens. Tanto os servidores quanto os familiares contam com efetivo de segurança reforçado.

"Ataques indevidos e sem fundamento, de qualquer natureza, contra o sistema eletrônico de votação e ameaças a servidores públicos federais constituem crimes previstos no Código Penal e na legislação penal especial", conclui a nota.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 08/10/2026 20:48 / atualizado em 08/10/2026 20:55
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