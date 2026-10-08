"Você vai ter que começar a trabalhar", afirma Ana Elisa a Nikolas Ferreira

Ana Elisa foi a segunda deputada mais votada por Minas em 2026, com 524 mil votos; Nikolas foi o primeiro, com mais de 3 milhões - (crédito: Reprodução/X e Leandro Couri/EM/D.A.Press)

A deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) negou a autoria de um post que tem circulado em que ela supostamente pede ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para fechar igrejas. Um dos que compartilhou a suposta publicação, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi alvo de provocações da jovem.

"Lula eu acho mesmo que vc deve fechar as igrejas esses crente só faz merdaaaa MEU DEUS DO CÉU”, diz o tuíte atribuído a Ana Elisa, datado em 2 de outubro de 2022. Um print da suposta publicação foi postado por diversos perfis de direita nesta quinta-feira (8/10).

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Se a direita está incomodada, eu tô feliz! BORA LULAAAA! ?????? https://t.co/0phICnQxVz — Ana Elisa (@aanaelisast) October 8, 2026

A petista avaliou que Nikolas "já começou a se incomodar com o crescimento da campanha do presidente Lula". Influenciadora, ela tem auxiliado a equipe eleitoral do presidente a intensificar a atuação nas redes sociais, campo dominado pela direita.

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"Nikolas, o seu tweet dizendo que Nossa Senhora foi estuprada saiu do seu perfil. Esse tweet aí, você sabe que não saiu [do dela], mas eu vou te mostrar o que é trabalho a partir do ano que vem", disse Ana Elisa. Ela fez referência a uma publicação atribuída ao perfil de Nikolas em que ele teria escrito "virgem maria foi estupradaaaaaaaa … pelo espírito santo, mas foi !!!!!!! kkkkkkkkkk", em 2014. O deputado nega a autoria da publicação.

A jovem deputada eleita disse que vai acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para suspender a diplomação eleitoral – ato que confirma a eleição de um candidato – dele e de outros que divulgaram o suposto post.

"Eu não vou te responder mais até fevereiro porque eu estou sem tempo. Meu presidente precisa contar com a minha ajuda para poder ganhar essa eleição aqui nas redes sociais. Percebe que nós já estamos incomodando. O meu advogado não está de férias. Ele sim vai atrás de você", provocou Ana Elisa.

Ela concluiu: "Eu nem comecei. Você vai ter que começar a trabalhar. A única pessoa aqui que é contra a igreja católica é você que diz que a Virgem Maria foi estuprada, que é a favor de quebra de imagem, que é a favor de quebra de Igreja Católica."