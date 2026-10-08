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ELEIÇÕES 2026

Guilherme Boulos e Lucas Pavanato batem boca em aeroporto

Vídeo mostra os dois trocando ofensas em praça de alimentação

Vídeo da briga repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (8/10) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Vídeo da briga repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (8/10) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e o deputado federal Lucas Pavanato (PL-SP) trocaram ofensas após se encontrarem no saguão do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Em vídeo publicado por Pavanato nesta quinta-feira (8/10) nas redes sociais, os dois aparecem aos gritos. O parlamentar não especificou a data da discussão. O Correio tenta contato com Boulos e Pavanato para abrir espaço de resposta ao episódio. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.

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“Você é um lixo”, diz Boulos para Pavanato. Em resposta, o deputado chama Boulos de “otário” e afirma que o colocará na cadeia. “Quem é o mais votado de São Paulo? Três milhões de votos. Chupa”, ironiza o deputado.

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Nos stories do Instagram, Pavanato provocou Boulos novamente com uma foto do encontro. "Ele vai ficar desempregado", debocha.

Na noite desta quinta-feira (8), Boulos participa de um ato pró-Lula na capital paulista. O presidente disputará o segundo turno com Flávio Bolsonaro, no dia 25 de outubro.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 08/10/2026 21:19 / atualizado em 08/10/2026 21:28
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