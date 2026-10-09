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ATAQUE

MPI e Funai repudiam ataque com explosivo a prédio da Fundação no Paraná

Artefato danificou a entrada da unidade em São Jerônimo da Serra; MPI afirma que o Estado não se intimidará

Instalação atingida em São Jerônimo da Serra não tinha servidores no momento do impacto - (crédito: Divulgação/Ministério dos Povos Indígenas)
Instalação atingida em São Jerônimo da Serra não tinha servidores no momento do impacto - (crédito: Divulgação/Ministério dos Povos Indígenas)

A Unidade Técnica Local (UTL) da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em São Jerônimo da Serra, no Norte do Paraná, foi atingida por um artefato explosivo na quinta-feira (8/10). A explosão danificou parte da entrada do prédio, mas não deixou feridos.

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O ataque passou a ser investigado após o registro de um boletim de ocorrência pela própria Funai. A Polícia Federal (PF) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) também foram acionadas para acompanhar a apuração e identificar os responsáveis.

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Segundo nota divulgada nesta sexta-feira (9/10) pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e pela Funai, não havia servidores nem outras pessoas no local no momento da explosão, o que evitou vítimas.

Investigação em curso

As circunstâncias do ataque ainda estão sendo esclarecidas. A apuração deve determinar como o explosivo foi utilizado, quem participou da ação e qual teria sido a motivação.

No comunicado conjunto, os órgãos afirmaram que o caso será acompanhado em articulação com as forças de segurança e reforçaram que a violência contra estruturas públicas ligadas à proteção dos povos indígenas não será tratada como forma legítima de pressão.

“O MPI e a Funai seguirão acompanhando de perto os desdobramentos do caso, em parceria com as forças de segurança. O Estado brasileiro não se intimidará diante de tentativas de coação, não aceitará qualquer tipo de violência e continuará firme no cumprimento de seu dever constitucional de garantir e proteger os direitos fundamentais dos povos indígenas”, diz a nota.

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 09/10/2026 15:44
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