Homem invade escola e faz crianças reféns, em Curitiba

Treze crianças com idades entre 4 e 5 anos foram mantidas dentro de uma sala de aula pelo invasor - (crédito: Reprodução/Google Street View)

Um homem armado com uma faca invadiu uma escola infantil em Curitiba, nesta sexta-feira (9/10) e fez adultos e crianças reféns. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi morto após mais de duas horas de negociação e as vítimas foram resgatadas em segurança.

O caso aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), no bairro São Braz. A polícia foi acionada por volta das 15h para atender uma ocorrência de invasão na unidade escolar. Treze crianças com idades entre 4 e 5 anos foram mantidas dentro de uma sala de aula.

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De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito chegou a espalhar combustível no local onde estavam os reféns, com a intenção de atear fogo. As negociações com o invasor foram feitas pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope). Ainda não há informações sobre a identidade do homem, a motivação do crime ou se ele tinha parentesco com uma das crianças.

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Nenhum dos reféns foi ferido gravemente. As vítimas foram encaminhadas para receber atendimento médico e psicológico, e os respectivos responsáveis foram chamados para buscar as crianças. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, parabenizou as equipes de segurança pela ação. “Nossos policiais agiram com cuidado para preservar a vida das crianças e evitar uma tragédia”, declarou nas redes sociais.