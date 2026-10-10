Cinco pessoas morrem e nove ficam feridas em acidente no Rio de Janeiro

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro carros se envolveram no acidente após o tombamento do caminhão - (crédito: CBMERJ/Divulgação)

Um acidente matou uma criança, um homem e três mulheres na manhã deste sábado (10/10), na BR-393, em Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada por volta das 6h30 da manhã e envolveu quatro carros e um caminhão, que tombou na pista.

Outras nove pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas a unidades hospitalares do município. Duas das vítimas, uma mulher e uma criança de oito anos, foram levadas ao Hospital Maria de Nazaré. As demais foram encaminhadas à Santa Casa de Barra do Piraí.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro carros se envolveram no acidente após o tombamento do caminhão. Por volta das 9h20, equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalhavam para retirar duas pessoas que ficaram presas às ferragens. Às 10h27, os trabalhos para a remoção da carreta começaram.

A perícia da Polícia Civil do estado foi acionada, mas, até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.