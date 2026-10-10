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SAÚDE

Hospital atualiza estado de saúde de Sarney após cirurgia abdominal

Aos 96 anos, ex-presidente segue internado; equipe médica monitora recuperação em hospital

A internação ocorreu na tarde de sexta-feira (9/10) após Sarney apresentar dor abdominal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
A internação ocorreu na tarde de sexta-feira (9/10) após Sarney apresentar dor abdominal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ex-presidente José Sarney, 96 anos, segue internado em quadro estável no UDI Hospital, unidade da Rede D'Or localizada em São Luís, no Maranhão. O boletim emitido pela instituição de saúde neste sábado (10/10) confirmou que o paciente passou por uma cirurgia abdominal para a reversão de uma obstrução intestinal.

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A internação ocorreu na tarde de sexta-feira (9/10) após Sarney apresentar dor abdominal. Antes da indicação cirúrgica, Sarney passou por avaliação clínica e realizou exames de imagem. O procedimento cirúrgico para desobstrução intestinal foi concluído sem intercorrências.

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Acompanhamento médico no hospital

De acordo com a atualização médica mais recente divulgada pela unidade de São Luís, o ex-presidente permanece acordado. A assistência ao paciente reúne profissionais de duas áreas:

  • equipe de terapia intensiva;

  • equipe de cirurgia do aparelho digestivo.

O boletim emitido pela instituição médica destacou que não há previsão de alta.

Registro hospitalar anterior

Em setembro, José Sarney também esteve internado no Hospital Sírio-Libanês. Naquela ocasião, a passagem pela unidade hospitalar ocorreu para a realização de exames de check-up após o diagnóstico de pneumonia.

*Com informações da Agência Brasil

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 10/10/2026 15:57 / atualizado em 10/10/2026 16:01
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