Hospital atualiza estado de saúde de Sarney após cirurgia abdominal

O ex-presidente José Sarney, 96 anos, segue internado em quadro estável no UDI Hospital, unidade da Rede D'Or localizada em São Luís, no Maranhão. O boletim emitido pela instituição de saúde neste sábado (10/10) confirmou que o paciente passou por uma cirurgia abdominal para a reversão de uma obstrução intestinal.
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A internação ocorreu na tarde de sexta-feira (9/10) após Sarney apresentar dor abdominal. Antes da indicação cirúrgica, Sarney passou por avaliação clínica e realizou exames de imagem. O procedimento cirúrgico para desobstrução intestinal foi concluído sem intercorrências.
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Acompanhamento médico no hospital
De acordo com a atualização médica mais recente divulgada pela unidade de São Luís, o ex-presidente permanece acordado. A assistência ao paciente reúne profissionais de duas áreas:
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equipe de terapia intensiva;
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equipe de cirurgia do aparelho digestivo.
O boletim emitido pela instituição médica destacou que não há previsão de alta.
Registro hospitalar anterior
Em setembro, José Sarney também esteve internado no Hospital Sírio-Libanês. Naquela ocasião, a passagem pela unidade hospitalar ocorreu para a realização de exames de check-up após o diagnóstico de pneumonia.
*Com informações da Agência Brasil
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.