Como funciona o uso de câmeras corporais pelas polícias militares no Brasil

Funcionamento dos aparelhos depende do modelo de contratação escolhido por cada estado - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Casos recentes de intervenções policiais com desfecho letal reacenderam o debate sobre os mecanismos de fiscalização da atividade policial nas ruas brasileiras. Em ocorrências controversas, a apuração dos fatos depende de forma decisiva dos registros visuais e sonoros capturados pelos equipamentos acoplados aos uniformes das tropas em patrulhamento.

As câmeras corporais atuam fixadas ao colete balístico com a função de registrar a rotina do serviço e o contato dos agentes com a população. No entanto, não existe um padrão técnico único em vigor em todo o país: os critérios operacionais, as tecnologias empregadas e as regras de gravação variam significativamente de acordo com a corporação e as diretrizes de cada unidade da federação.

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Diferenças entre protocolos e modos de gravação

O funcionamento dos aparelhos depende do modelo de contratação escolhido por cada estado, variando entre sistemas ininterruptos e modelos acionados sob demanda:

gravação contínua: adotada em estados como o Pará, essa modalidade mantém o equipamento filmando de forma ininterrupta durante todo o turno de serviço;

acionamento intencional pelo agente: modelo implementado em São Paulo a partir de 2024, no qual a gravação é ativada pelo próprio policial ou de forma remota pelo centro de comando em situações operacionais específicas;

recurso de pré-registro: tecnologias presentes em certos contratos que permitem salvar alguns segundos de áudio ou vídeo imediatamente anteriores ao acionamento manual, evitando a perda do início da abordagem;

acionamento automático ou remoto: ferramentas de ponta capazes de disparar o registro a partir de comandos das centrais de despacho, sensores de proximidade ou abertura de coldre.

Armazenamento e custódia das imagens

Nos modelos consolidados, os arquivos gravados não ficam acessíveis para edição direta no dispositivo portátil. Ao fim do plantão, as câmeras são conectadas a estações de acoplamento conhecidas como docks, que carregam as baterias e transferem os arquivos gravados para servidores seguros na nuvem ou centrais de dados homologadas.

A finalidade desse procedimento é garantir a cadeia de custódia das provas processuais, impedindo que o policial apague, corte ou modifique os arquivos da ocorrência. As imagens brutas ficam sob tutela institucional e só podem ser acessadas ou requisitadas por comissões disciplinares, corregedorias, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelo Judiciário em processos formais.

Em maio de 2024, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou diretrizes nacionais para balizar o uso das câmeras corporais pelas forças de segurança pública, recomendando a gravação em abordagens a pedestres, fiscalizações de veículos, cumprimento de mandados e situações com disparo de arma. A tecnologia busca fornecer elementos objetivos para esclarecer eventuais abusos e, simultaneamente, resguardar policiais diante de acusações improcedentes durante o serviço operacional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.