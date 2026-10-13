Homem em possível surto é morto com 24 tiros pela PM após cair no chão

Antonio Nunes Batista tinha 40 anos e foi abordado na Vila Dionísia, em São Paulo - (crédito: Reprodução)

Um homem identificado como Antonio Nunes Batista, de 40 anos, foi morto por policiais militares com 24 disparos, na madrugada do dia 3 de outubro, na Vila Dionísia, em São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que ele estava imóvel no chão no momento em que três agentes começaram a disparar.

De acordo com os policiais, o homem estava com uma barra de ferro e uma faca ameaçando pedestres na Rua Afonso Lopes Vieira. Um vídeo divulgado pelo G1 mostra o momento em que ele parece se afastar da abordagem que acontece em meio ao trânsito e é atingido por uma arma de choque. Já caído no chão, Antonio é atingido por dezenas de disparos dos agentes.

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O vídeo mostra um cenário diferente do descrito pelos agentes no Boletim de Ocorrência (BO). Segundo eles, os disparos foram feitos para repelir o ataque da vítima. Antonio foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas teve a morte constatada no local.

O BO também afirma que os policiais não utilizavam câmeras corporais. Porém, o militar responsável pela ocorrência e outros integrantes da equipe utilizavam o equipamento. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, que investiga o caso, solicitou acesso às imagens.

Ao todo, 24 estojos deflagrados de munição .40 foram encontrados no local pela perícia. Ainda segundo o G1, a barra de ferro descrita pelos policiais não foi encontrada com o homem. Ele portava uma faca e um garfo de churrasco danificado.

Os três policiais envolvidos no caso foram afastados das atividades operacionais, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. As armas utilizadas foram enviadas para a perícia e um Inquérito Policial Militar (IPM) foi aberto com acompanhamento da Corregedoria.

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Caso Gustavo Munis

Na madrugada de sábado (10), Gustavo Muniz, de 20 anos, foi morto por policiais militares em Moema, na zona sul de São Paulo. De acordo com o BO, os agentes confundiram o celular do rapaz com uma arma e efetuaram 45 disparos contra a vítima.

Os policiais foram afastados e o caso é investigado pela Polícia Civil e Militar. Imagens das câmaras corporais também foram solicitadas para a análise. Gustavo era jovem aprendiz em um hospital e não tinha antecedentes criminais.