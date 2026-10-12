Juliette aborda os ataques a Nossa Senhora Aparecida em vídeo

A cantora Juliette apresentou o quinto episódio da série Revelando, publicado no YouTube nesta segunda-feira (12/10), Dia de Nossa Senhora Aparecida. Com o título: A Guerra à Santa, o vídeo aborda episódios de ataques à imagem da padroeira do Brasil e relaciona a intolerância religiosa a disputas políticas pelo poder.

A produção estreou há cerca de oito horas e já ultrapassou 800 mil visualizações. No vídeo, Juliette parte de episódios históricos de hostilidade contra a santa para discutir como símbolos religiosos se tornaram alvo de lideranças que, segundo a narrativa apresentada, tentam usar a fé para dividir a população.

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Entre os casos citados está o episódio de outubro de 1995, quando o bispo Sérgio von Helder, da Igreja Universal do Reino de Deus, chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa de televisão. O vídeo também menciona um livro publicado em 2001 pelo bispo J.B. Carvalho, que atacava a devoção à santa e defendia que ela deixasse de ser padroeira do país.

A história de Nossa Senhora Aparecida

Ao longo do episódio, Juliette retoma a história da imagem encontrada por pescadores no rio Paraíba do Sul, em 1717. A apresentadora destaca como a devoção se espalhou entre a população antes de ser oficializada pela Igreja Católica e relembra a associação da santa à história de pessoas escravizadas no Brasil.

A produção também aborda a relação de Nossa Senhora Aparecida com diferentes tradições religiosas. O vídeo cita, por exemplo, a associação entre a data de 12 de outubro e Oxum em alguns terreiros, além de destacar a convivência entre católicos, evangélicos, espíritas e pessoas sem religião.

Para Juliette, a imagem da padroeira representa um modelo de país em que pessoas com crenças diferentes podem conviver sem que uma fé precise se impor sobre as outras.

Religião e política

O episódio amplia a discussão ao abordar a influência de grupos religiosos na política brasileira e nos Estados Unidos. A narrativa menciona a atuação de setores conservadores contra a teologia da libertação e discute a ideia de conquistar espaços como a política, a educação, a mídia e a família por meio da religião.

A apresentadora também cita o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), que declarou, em vídeo mencionado na produção, a intenção de determinar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo caso seja eleito presidente. O episódio relaciona a fala às posições de lideranças religiosas próximas ao parlamentar, mas ressalta que ele negou a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

Na parte final, Juliette defende o respeito entre diferentes crenças e afirma que a convivência religiosa não exige que as pessoas compartilhem a mesma fé. A mensagem encerra o vídeo com um apelo à tolerância, independentemente de quem ocupe a Presidência da República.

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