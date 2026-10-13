Mega-Sena será sorteada nesta quarta com prêmio de R$ 150 milhões

A aposta simples, que dá direito a marcar seis dezenas, custa exatamente R$ 6 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Mega-Sena sorteará nesta quarta-feira (14/10) um prêmio estimado em R$ 150 milhões pelo concurso 3.070. O sorteio, que estava previsto para terça-feira (13), foi transferido em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12).

As seis dezenas serão reveladas a partir das 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

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O montante milionário chegou a esse patamar expressivo porque nenhuma aposta acertou as seis dezenas no concurso imediatamente anterior, realizado no domingo (11). Naquela ocasião, as dezenas apuradas no globo foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57. A ausência de ganhadores com a pontuação máxima fez a premiação principal acumular, elevando o valor em disputa para o sorteio desta quarta-feira.

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Horários e locais autorizados para apostar

Os apostadores que pretendem tentar a sorte precisam respeitar o horário limite para registrar os bilhetes. As apostas ficam disponíveis até as 20h desta quarta-feira, no horário de Brasília. Quem deixar passar essa janela de atendimento não consegue concorrer aos R$ 150 milhões e só poderá participar das disputas dos concursos seguintes da loteria.

Existem diferentes canais oficiais autorizados pela Caixa para o registro dos jogos. O público pode comparecer pessoalmente a qualquer uma das casas lotéricas credenciadas espalhadas pelas cidades de todo o país para solicitar o volante. A aposta simples, que dá direito a marcar seis dezenas, custa exatamente R$ 6.

Quem prefere a conveniência dos meios digitais pode efetuar as apostas pela internet, mediante cadastro prévio. O serviço funciona diretamente no site oficial da Caixa e também no aplicativo próprio do banco. O procedimento permite selecionar as seis dezenas com rapidez no ambiente digital antes do fechamento do sistema, às 20h.

Mega Semana terá cinco sorteios consecutivos

O cronograma oficial da Caixa também inclui datas com programações diferenciadas. Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega-Sena. A ação especial promoverá cinco sorteios consecutivos ao longo de uma única semana.

A maratona contemplará cinco extrações correspondentes aos concursos da Caixa:

Concurso 3076

Concurso 3077

Concurso 3078

Concurso 3079

Concurso 3080

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.