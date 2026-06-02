É hoje! Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 16 milhões

Bom dia, Brasília! Os números do concurso 3.014 da Mega-Sena serão sorteados nesta terça-feira (2/6), a partir das 21h. No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 16 milhões.

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até as 20h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias on-line da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.



Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 31 milhões nesta quinta (10)

O sorteio vai acontecer às 20h. Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas

Os números do concurso 2.851 da Mega-Sena serão sorteados nesta quinta-feira (10/4), a partir das 20h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 31 milhões.

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.



