Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 100 milhões

No total, 85 apostas acertaram a quina, ou seja, cinco dos seis números sorteados - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez e pode pagar a impressionante quantia de R$ 100 milhões no próximo sorteio. A bolada chegou a este valor depois que nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas do Concurso 3.067, realizado na noite desta terça-feira (6).

As dezenas sorteadas foram: 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52. Apesar de o prêmio principal não ter saído, muitos jogadores garantiram valores menores nas faixas secundárias da loteria, que continuam a distribuir prêmios significativos por todo o país.

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No total, 85 apostas acertaram a quina, ou seja, cinco dos seis números sorteados. Cada um desses sortudos levará para casa o valor de R$ 33.382,67. Além disso, outras 7.264 apostas foram premiadas na quadra, com quatro acertos, garantindo a cada uma um prêmio de R$ 643,89.

Como concorrer ao prêmio de R$ 100 milhões

Para quem sonha em se tornar o próximo milionário, o próximo sorteio da Mega-Sena acontece já nesta quinta-feira (8). As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do concurso. Há duas formas principais para participar e tentar a sorte.

A maneira mais tradicional é se dirigir a qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal em todo o Brasil. Outra opção, cada vez mais popular pela sua praticidade, é realizar a aposta online, diretamente pelo site ou pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa, sem precisar sair de casa.

A aposta mínima, que dá direito a escolher seis dezenas, tem o custo de R$ 6. Os jogadores também podem optar por marcar mais números no mesmo volante, o que aumenta as chances de ganhar, mas também eleva o valor final da aposta de forma proporcional.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e domingos. Os resultados oficiais podem ser consultados no site e no aplicativo das Loterias Caixa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.