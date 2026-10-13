Morre Jorge Henrique Dumont Dodsworth, sobrinho-neto de Santos Dumont

Jorge Henrique tinha apenas seis anos de idade quando Santos Dumont morreu, em 1932 - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, nesta segunda-feira (12/10), Jorge Henrique Dumont Dodsworth, sobrinho-neto do inventor Santos Dumont, aos 100 anos de idade. A morte foi confirmada pela Fundação Casa de Cabangu, museu dedicado à memória do pai da aviação brasileira.

Jorge Henrique tinha apenas seis anos de idade quando Santos Dumont morreu, em 1932, e dedicou parte da vida a fazer doações ao acervo do Museu de Cabangu, em Minas Gerais.

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“Sua ligação com a história do Pai da Aviação foi marcada pela generosidade e pelo compromisso com a preservação de seu legado”, diz a nota de pesar. “Seu legado permanecerá em cada objeto preservado, em cada história compartilhada e em cada visitante que descobrir, em Cabangu, as raízes de um dos maiores sonhos da humanidade”.

A prefeitura de Santos Dumont, terra do inventor brasileiro e município onde está localizado o museu, decretou luto de três dias em memória de Jorge Henrique. O velório aconteceu nesta terça-feira (13), no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

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Santos Dumont é conhecido no Brasil e no mundo por ter criado a primeira aeronave, máquina mais pesada que o ar capaz de decolar sem a necessidade de uma rampa de lançamento ou outros equipamentos de suporte. Ele conduziu o primeiro voo do avião 14 Bis em uma demonstração pública no Parque de Bagatelle, em Paris, no dia 12 de novembro de 1906, para uma multidão de testemunhas que o assistia.

Com informações da Agência Estado.