Ministro do Meio Ambiente aponta incêndio criminoso no Amazônas

Os incêndios florestais no Amazonas ultrapassam 674 mil hectares, com aumento de 422% em relação a 2025 - (crédito: AFP)

Os incêndios florestais no Amazonas neste ano ultrapassam 674 mil hectares, representando um aumento de 422% em relação a 2025. Comparado à média histórica, o crescimento foi de aproximadamente 29%. As informações foram divulgadas, ontem, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) durante entevista coletiva do Ministro do Meio Ambiente, e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco.

Na entrevista, o ministro afirmou que equipes que atuam no combate aos incêndios florestais no Amazonas flagraram pessoas iniciando focos de fogo na vegetação. Capobianco anunciou, durante a coletiva, reforço das investigações criminais para identificar e responsabilizar os envolvidos nos incêndios.

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Segundo o titular da pasta do meio ambiente, há relatos de profissionais que atuam no combate aos incêndios florestais no estado indicando o teor criminoso da ação.

"Temos relatos, inclusive, de veículos, caminhonetes jogando combustível, garrafas com combustível, na floresta ou em estradas. Temos relatos de pessoas que, quando os bombeiros ou os brigadistas estão apagando o fogo, dizem que, quando eles forem embora, vão colocar fogo de novo", destacou.

Capobianco também ressaltou que o combate às chamas precisa ser acompanhado de medidas para impedir novas ocorrências e que a intenção é ampliar a atuação policial para que os responsáveis sejam identificados e punidos.

O Secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Anézio Paiva, informou da existência de 120 procedimentos criminais relacionados às queimadas no estado. Ele também disse que as equipes estão utilizando o decreto estadual de proibição do uso do fogo para registrar ocorrências.

De acordo com o coronel, quando os agentes encontram uma pessoa com um galão de combustível nas proximidades de um incêndio, a situação pode ser registrada para apuração. O secretário também revelou que as informações relatadas por bombeiros militares e brigadistas estão sendo analisadas e repassadas às equipes responsáveis.

O Ibama apontou uma redução nos eventos ativos de fogo monitorados por satélite nos últimos dias. Foram registrados 508 eventos em 9 de outubro, 412 no dia 10, 263 no dia 11, 272 no dia 12 e 147 no dia 13.

Segundo o presidente do instituto, Jair Schmitt, a tendência de queda pode estar relacionada às condições climáticas e ao trabalho realizado pelas equipes de combate, mas a situação continua crítica. Os grandes incêndios concentram-se na porção leste do estado, incluindo as áreas de Autazes, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Parintins. Entre 70% e 80% das grandes áreas de incêndio identificadas estão em um raio de até 150 quilômetros de Manaus.

Reforço do Governo

O governo federal já mobilizou 330 brigadistas, que atuam em campo em apoio às equipes do Ibama, do ICMBio e de outros órgãos federais. As operações também contam com 32 veículos, sete aviões para lançamento de água, dois aviões de transporte, três helicópteros e oito embarcações.

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As ações são realizadas de forma integrada entre órgãos federais, estaduais e municipais para reduzir os impactos ambientais e proteger as populações afetadas, em consonância com a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo.

No Amazonas, o Fundo Amazônia destinou R$ 45 milhões ao projeto ProAmazon, voltado ao fortalecimento do Corpo de Bombeiros Militar do estado e às ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. Somado ao apoio aos demais estados da Amazônia Legal, do Cerrado e do Pantanal, o investimento total ultrapassa meio bilhão de reais, abrangendo 14 estados.