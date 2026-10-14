Lula celebra aprovação do fim da escala 6x1: "Jamais será revogada"

“[A aprovação] não foi uma conquista burocrática, foi uma conquista que saiu da rua e de um desejo histórico do povo trabalhador. Portanto, eu quero parabenizar o povo que foi pra rua, os senadores e as senadoras que votaram favorável, porque o povo merece respeito”, declarou.

No 1º turno, a proposta foi aprovada por 75 votos favoráveis e um contrário, do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Já no 2º turno, 75 parlamentares votaram a favor do texto, que recebeu um voto contrário.

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A matéria é considerada prioritária para a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi votada cinco meses após ter chegado ao Senado, a menos de duas semanas do 2° turno das eleições. Foram cinco sessões de discussão, assim como manda o regimento.

Flávio Bolsonaro, que criticou a PEC durante toda sua campanha, recuou nesta semana. Sabendo que o texto seria votado, disse nesta terça-feira (13), que votaria a favor da matéria. "A maioria dos trabalhadores brasileiros querem o fim da 6x1, então vou votar a favor", disse Flávio.

Críticas do setor produtivo

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende que o texto seja revisto para se adequar à realidade brasileira. “Lamentamos que a votação tenha sido feita sem mais debates com a sociedade brasileira e entendemos que os impactos dessa medida não foram devidamente mensurados”, afirmou o presidente da entidade, Ricardo Alban.

Leia também: Entidades do setor produtivo criticam aprovação do fim da escala 6x1

Já o presidente-executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, avalia que a aprovação pelo Senado da PEC que acaba com a escala 6x1 é uma tragédia socioeconômica anunciada e denunciada pela associação. “Ela terá impactos extraordinários na sociedade. Os primeiros serão percebidos tão logo ela comece a vigorar, por conta dos serviços essenciais”, afirma.