Palmeiras é letal, bate o Fluminense e larga na frente na Libertadores

Flaco López comemora seu gol no fim do primeiro tempo, no Maracanã - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras largou na frente do Fluminense na semifinal da Libertadores. Nesta quarta-feira (14/10), o Verdão venceu por 2 x 1 no Maracanã, com gols de Flaco López e Marlon Freitas, enquanto Wesley Natã descontou. O Tricolor teve mais posse de bola em toda a partida, mas a equipe paulista foi letal no fim dos dois tempos, quando, em jogadas de contra-ataque, ficou com a vitória.

Diante disso, os comandados do técnico Abel Ferreira levam para o jogo de volta uma ótima vantagem. O duelo será na próxima quarta-feira (21/10), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

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Dessa forma, o próximo compromisso do Tricolor na temporada ocorre no domingo (18), às 16h (de Brasília). O confronto será contra o Santos, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Alviverde, por sua vez, visita o Athletico, na Arena da Baixada, sábado (17), às 19h30 (de Brasília).

No primeiro lance dos donos da casa, Hulk recebeu um bom lançamento na grande área e tocou para trás. Canobbio, então, apareceu com perigo, porém chutou por cima da meta de Carlos Miguel. Durante todo o primeiro tempo, a torcida do Fluminense vaiou Arias, que, quando retornou ao futebol brasileiro, optou por atuar no Palmeiras.

Após uma troca de passes, Martinelli encontrou Hulk, que arriscou de fora da área. Quem também arriscou de longe foi Nonato, que recebeu no ataque e tentou a finalização, mas sem perigo para o arqueiro alviverde.

Em outra boa chegada do Tricolor, Nonato caiu próximo à grande área, e os jogadores dos donos da casa pediram uma irregularidade na jogada. No entanto, o árbitro Facundo Tello, da Argentina, mandou a partida seguir.

Na melhor chance do Flu na primeira etapa, Paulo Henrique Ganso tocou para Hulk na área. O atacante girou e teve liberdade para soltar a bomba, mas Carlos Miguel defendeu, de peito. Contudo, o Alviverde foi certeiro no contra-ataque, quando Piquerez cruzou para Flaco López abrir o placar. O camisa 42 teve outra chance, mas mandou na rede do lado de fora.

Na volta do intervalo, o Palmeiras recuperou a bola no campo de ataque e assustou a meta de Fábio. Nesse sentido, Piquerez recebeu pelo lado esquerdo e obrigou o goleiro a fazer uma ótima defesa. Hércules, que entrou no segundo tempo, chutou da entrada da área, porém mandou no meio do gol e facilitou o encaixe de Carlos Miguel.

Assim, em cobrança de escanteio de Savarino, Giay desviou de cabeça para evitar a chegada de Canobbio, mas o arqueiro do Palmeiras espalmou e afastou o perigo. Em seguida, o lateral argentino recebeu um bom passe de Arias, que teve liberdade no meio de campo, disparou pela direita e finalizou para fora.

O Fluminense teve muita dificuldade para furar o bloqueio defensivo do Alviverde, que ficou bem postado. Em uma jogada de contra-ataque, Marlon Freitas acionou Felipe Anderson pela esquerda, que tirou Thiago Silva e finalizou. No entanto, Fábio apareceu bem para ficar com a bola.

Por fim, Maurício rolou a bola para Sosa, que finalizou rasteiro para mais uma grande defesa do arqueiro tricolor. Na sobra, Felipe Anderson tocou de cabeça para Marlon Freitas emendar para o fundo da rede. No último lance do jogo, Guga cruzou na área, enquanto Carlos Miguel saiu mal e o jovem Wesley Natã descontou para o Tricolor.

FLUMINENSE 1 x 2 PALMEIRAS

Libertadores – Semifinal (Jogo de ida)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 14/10/2026, às 21h30 (de Brasília);

Gols: Flaco López 44’/1ºT (0-1); Marlon Freitas 38’/2ºT (0-2); Wesley Natã 47’/2ºT (1-2)

Publico: 69.039 torcedores

Renda: R$ 5.419.695,25



FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Martinelli (Hércules – intervalo), Nonato e Paulo Henrique Ganso (Lucho Acosta 32’/2ºT); Cannobio (Serna 16’/2ºT), Savarino (Wesley Natã 42’/2ºT) e Hulk (Castillo 32’/2ºT). Técnico: Marcão.



PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Maurício 28’/2ºT) e Piquerez; Arias (Felipe Anderson 28’/2ºT) e Flaco López (Ramón Sosa 28’/2ºT). Técnico: João Martins.



Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões Amarelos: Nonato (FLU); Barboza, Maurício e Giay (PAL)

Cartões Vermelhos: Não teve