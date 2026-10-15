Ciclone extratropical traz tempestades e derruba temperaturas no Brasil

A intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica no litoral do Sudeste dará origem a um ciclone extratropical na sexta-feira (16). O sistema estabelece uma frente fria sobre o oceano Atlântico e favorece o avanço de ar frio sobre parte do centro-sul do país, provocando rajadas pontuais de vento no litoral entre o Sul e o Sudeste.

O ciclone se forma próximo à costa com núcleo relativamente frio e estrutura assimétrica. Durante a movimentação em direção ao centro do Atlântico Sul, o sistema avança sobre águas com temperaturas que diminuem de aproximadamente 23 °C para 14 °C. Esse trajeto favorece a entrada de ar frio no centro-sul brasileiro, principalmente durante o final de semana.

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Queda de temperatura e instabilidade no Sul e Sudeste

Na Região Sudeste, a quinta-feira (15) registra tempo instável e aviso laranja para tempestades. Na sexta-feira, as chuvas continuam em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As temperaturas diminuem nas capitais: a cidade de São Paulo registra mínima de 15 °C e máxima de 23 °C, enquanto o Rio de Janeiro alcança 26 °C.

A chuva perde força na Região Sul a partir de sexta-feira devido à entrada da massa de ar frio. O dia fica sem avisos meteorológicos ativos, apresentando céu com muitas nuvens e chuvas isoladas no leste gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná. Em Curitiba, os termômetros chegam à mínima de 14 °C.

Impactos no Centro-Oeste e demais regiões

O Centro-Oeste apresenta alerta de tempestades na quinta-feira, com pancadas fortes em Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Na sexta-feira, a instabilidade diminui no Pantanal e as temperaturas seguem em leve queda: os termômetros em Campo Grande variam entre 18 °C e 22 °C, enquanto Cuiabá atinge máxima de 27 °C.

Áreas do Norte e Nordeste registram cenários distintos. As instabilidades provocam pancadas de chuva no Acre, Rondônia, Amazonas e no oeste e sul da Bahia. O restante dessas regiões mantém o tempo quente e seco, com baixos índices de umidade à tarde. Teresina registra máxima de 39 °C, e Boa Vista chega a 38 °C.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.