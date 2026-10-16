Influenciadora Yoo Ji-won morre aos 25 anos durante meia-maratona

A influenciadora Yoo Ji-won morreu aos 25 anos durante a realização da meia-maratona Seoul Race. O evento esportivo ocorreu em Seul, na Coreia do Sul, no último domingo (11/10).
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A jovem influenciadora sul-coreana mantinha presença digital como personalidade nas redes sociais e atuava no universo da corrida. A corredora sofreu um desmaio quando restavam menos de 800m para alcançar a linha de chegada.
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Atendimento no percurso de 21 quilômetros
A prova contava com um trajeto estabelecido em 21km. Durante a etapa final da corrida, um integrante da organização da prova encontrou Yoo inconsciente em uma rua próxima à linha de chegada e acionou os serviços de emergência.
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A atleta recebeu manobras de reanimação cardiopulmonar ainda na área da corrida. Logo depois do atendimento inicial prestado pelo socorro, a jovem foi levada às pressas para uma unidade de saúde local.
A influenciadora não retomou a consciência durante os procedimentos de emergência. A confirmação do falecimento da corredora sul-coreana ocorreu pouco tempo depois de sua chegada ao hospital.
Posicionamento do comitê organizador
O comitê que organizava a prova de rua publicou uma declaração oficial de pesar: "Rezamos pelo descanso da falecida e expressamos nosso mais profundo pesar à família enlutada que enfrenta esta dor repentina".
A organização da corrida também dedicou solidariedade aos outros corredores do evento: "Gostaríamos também de oferecer nossas condolências aos participantes, cujos corações certamente estão pesados ao receberem a trágica notícia do falecimento".
Os responsáveis pela prova informaram a continuidade das análises sobre o episódio: "O comitê organizador analisará minuciosamente as questões pertinentes e tomará as medidas cabíveis".
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.