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Mega-Sena, Quina, Lotófacil, TimeMania, Dia da Sorte e +Milionária: resultados deste domingo

No último concurso, nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio acumulou em R$ 171 milhões

Prêmio da Mega-Sena está estimado em R$ 171 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Prêmio da Mega-Sena está estimado em R$ 171 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste domingo (18/10), o concurso 3071 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 171 milhões.

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Além disso, também foram sorteados os concursos 3807 da Lotofácil, 7145 da Quina, 2456 da TimeMania, 1325 da Dia de Sorte e  399 da +Milionária. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. 

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Assista:

Mega-Sena

O concurso 3071 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 171 milhões, teve como resulto as dezenas: 12 - 51 - 52 - 41 - 22 - 45.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

O concurso 3807 , que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 23 - 20 - 17 - 10 - 13 - 16 - 11 - 25 - 04 - 22 - 19 - 07 - 01 - 03 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

O concurso de número 7145 da Quina, que distribuiu R$ 48 milhões, teve como resultado: 06 - 62 - 52 - 69 - 01

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

O concurso 2456 da Timemania sorteou R$21 milhões e apresentou o seguinte resultado: 22 - 70 - 18 - 16 - 57 - 01 - 41

O time do coração é o 07 (Anápolis-GO).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+ Milionária 

O Concurso de número 399 da + Milionária, que distribuirá R$ 106 milhões, teve como dezenas sorteadas: 36 - 43 - 42 - 49 - 40 - 46

Os trevos da sorte foram: 01 - 02

A quantidade de ganhadores da + Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

O concurso 1325 do Dia de Sorte, com prêmio previsto de R$ 270 mil, teve o seguinte resultado: 18 - 14 - 16 - 09 - 28 - 02 - 11

O mês da sorte é 09 (Setembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/10/2026 10:57 / atualizado em 18/10/2026 11:30
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