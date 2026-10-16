Motta antecipa fim da escala 6x1 para terceirizados da Câmara

Os ajustes nos contratos serão implementados ao longo da próxima semana - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira (16/10) que vai antecipar a aplicação do fim da escala 6x1 para cerca de 1,7 mil trabalhadores terceirizados da Casa. Segundo ele, os ajustes nos contratos serão implementados ao longo da próxima semana, antes do prazo de até um ano previsto na emenda constitucional promulgada nesta sexta-feira.

A mudança prevê dois dias de descanso por semana e redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial. De acordo com Motta, serão beneficiados funcionários que trabalham na escala 6x1 e atuam diariamente na manutenção dos serviços da Câmara. Entre eles, estão mais de 600 mulheres.

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“Solicitei ao nosso diretor-geral, doutor Guilherme, a aplicação imediata dessa mudança na Câmara”, afirmou Motta, em vídeo publicado. O presidente destacou que a antecipação busca garantir mais tempo para descanso, cuidados com a saúde, estudos e convivência familiar.

Motta também ressaltou que a emenda constitucional permite até um ano para adequar os contratos, mas disse que a Câmara pretende implementar as mudanças já na próxima semana. “Aqui na Câmara, vamos antecipar essa conquista”, declarou.

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Senado aprovou mudança na quarta-feira

O fim da escala 6x1 foi aprovado pelo Senado na quarta-feira (14/10), após votação em dois turnos. A proposta prevê a redução da jornada semanal para 40 horas e garante dois dias de descanso, sem corte de salário.

A Câmara iniciou e aprovou a proposta antes da análise dos senadores. Com a promulgação da emenda constitucional nesta sexta-feira, a mudança passa a integrar a Constituição, enquanto a adequação dos contratos deve ocorrer dentro do prazo previsto no texto.