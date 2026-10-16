Gabriela Prioli nega contrato com Master e contato com Vorcaro

Prioli também negou ter assinado contratos com o banco ou empresas ligadas ao banqueiro - (crédito: Reprodução/Instagram)

A advogada e influenciadora Gabriela Prioli negou ter mantido contato com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ou recebido pagamentos da instituição financeira. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (16/10), ela afirmou que, desde a semana passada, circulam mensagens com informações falsas a seu respeito.

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“Eu voltei do hospital para casa faz poucos dias, mas vocês devem ter visto que, desde semana passada, têm surgido algumas mensagens em que terceiros falam mentiras sobre mim”, começou Prioli no vídeo.

“Eu nunca fiz nenhuma reunião com qualquer pessoa do Banco Master, seja Daniel Vorcaro, seja qualquer pessoa representando Daniel Vorcaro, nem pessoalmente, nem por ligação, nem por videoconferência, nem por mensagem”, seguiu ela.

Prioli também negou ter assinado contratos com o banco ou empresas ligadas ao banqueiro. Segundo ela, todos os seus trabalhos são documentados por notas fiscais, e ninguém de sua equipe relatou ter sido procurado por pessoas ligadas a Vorcaro.

Além disso, a influenciadora questionou a existência de provas que sustentem as acusações e cobrou a apresentação de documentos e registros que comprovariam o suposto vínculo.

“Onde está esse contrato que mencionam de 12 meses? Onde estão esses pagamentos? Onde está qualquer conversa minha com essas pessoas?”, questionou. “Isso não existe, então isso não vai aparecer, porque não existe”.

Ela também criticou a divulgação de insinuações que, segundo afirmou, podem ter impacto significativo na vida profissional de uma pessoa. Prioli disse ainda que nem todos darão à sua defesa o mesmo espaço concedido às acusações. Ela escreveu ainda: "A partir de agora, vou tomar as medidas cabíveis que tenho à minha disposição", sem mencionar nomes.

O que diz o Estadão

A manifestação ocorre no mesmo dia em que o Estadão publicou uma reportagem sobre uma suposta operação de relações públicas envolvendo o Banco Master. Segundo o jornal, mensagens extraídas do celular de Vorcaro indicariam que Prioli produziu vídeos em defesa da instituição financeira sob um contrato de 12 meses, com roteiros submetidos à aprovação do banqueiro.

De acordo com a publicação, a estratégia envolvia cerca de 15 influenciadores de diferentes posições políticas, de esquerda e de direita, que apresentariam os conteúdos como opiniões espontâneas e isentas.

Procurada pelo Estadão, Prioli já havia negado ter sido contratada pelo Banco Master e afirmou que Vorcaro “jamais editou” seus conteúdos.