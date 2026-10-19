Doença de Newcastle é confirmada em criação de perus

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, nesta segunda-feira (19/10), um foco da doença de Newcastle em uma criação comercial de perus para corte em Nova Itaberaba, em Santa Catarina (SC). Durante a coletiva de imprensa realizada nesta manhã, o ministro da Agricultura, André de Paula, e o secretário adjunto de Defesa Agropecuária, Allan Alvarenga, detalharam as medidas de contenção.

O foco da doença foi identificado por meio de um programa de vigilância sanitária de rotina, em setembro. “Eu queria destacar que isso não foi fruto de uma suspeita, foi fruto de uma vigilância ativa que prova a eficiência do sistema agropecuário nacional”, explicou o ministro. Posteriormente, os exames coletados apresentaram resultado positivo, levando à restrição da movimentação de aves na propriedade. Segundo o ministério, a criação tinha cerca de 6 mil perus.

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A propriedade foi interditada nesta segunda, e as medidas de eliminação sanitária do lote, limpeza e desinfecção foram iniciadas. De acordo com o ministro, nenhum animal saiu da granja afetada e não há necessidade de alarme.

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Durante a coletiva, o ministro André de Paula explicou que houve uma reunião com o governador Jorginho Mello, nesta manhã, e falou que estão trabalhando juntos. O ministro também comentou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está ciente da situação. "Vou cumprir rigorosamente a determinação do presidente Lula. Ele vai ser informado todos os dias de todos os avanços", disse o ministro.

Medidas de contenção adotadas

O governo delimitou uma área de restrição de 10km ao redor da propriedade, abrangendo Nova Itaberaba, Nova Erechim, Coronel Freitas e Águas Frias. Ao todo, 133 granjas na região serão submetidas a monitoramento, com inspeções e coleta de amostras.

O objetivo é verificar se há outros focos e impedir a disseminação do vírus. As ações seguem o plano de contingência do Ministério da Agricultura para a influenza aviária e a doença de Newcastle — uma das maiores ameaças para a avicultura comercial do mundo, afeta aves domésticas e silvestres.

Agora, apos desinfecção, o período previsto para o monitoramento e as medidas sanitárias é de 42 dias. Já o prazo regulamentar para o Brasil solicitar à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) o restabelecimento do status de área livre da doença é de 90 dias, conforme os critérios aplicáveis.

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Segundo o Ministério, o consumo de carne de aves, ovos e derivados submetidos à inspeção oficial continua seguro. Os animais da propriedade afetada não entraram na cadeia de abate e comercialização, por isso, não há indicação de recolhimento de produtos avícolas do mercado em decorrência desse foco.

Exportações

A ocorrência será comunicada à OMSA e aos parceiros comerciais do Brasil, conforme os compromissos internacionais de transparência sanitária. As possíveis restrições às exportações dependem dos protocolos acordados com cada país importador.

O Ministério informou que as medidas de controle estão em andamento e que novas informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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