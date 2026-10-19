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Disparo

Fred se pronuncia sobre tiro que levou de deputado do PL: "Muito sério"

Deputado estadual Marcelo Aguiar foi levado a delegacia e teve arma apreendida, ele apresentava sinais de embriaguez

Deputado Marcelo Aguiar (PL) e Fred Bruno - (crédito: Divulgação/Alesp / Redes sociais )
Deputado Marcelo Aguiar (PL) e Fred Bruno - (crédito: Divulgação/Alesp / Redes sociais )

O apresentador do Globo Esportes, Fred Bruno, foi atingido de raspão no pé por um disparo efetuado pelo deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) durante uma confusão no bar Santo Cupido, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19/10).

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Fred contou em vídeo divulgado nas redes sociais que o disparo atingiu seu tênis, rasgou o calçado e provocou um inchaço no pé. “Ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé. Começou a latejar e queimar e não entendi o que tinha acontecido. Estou bem, mas é um problema muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou qualquer outra pessoa”, disse o apresentador. 

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Por conta do incidente, Fred não apresentará o Globo Esporte nesta segunda (19). A previsão é de retorno na terça-feira (20/10).

O deputado Marcelo Aguiar foi detido pela Polícia Militar após a confusão. Segundo testemunhas, ele apresentava sinais de embriaguez e estava importunando mulheres no estabelecimento quando alguns homens intervieram, dando início ao transtorno. As circunstâncias do disparo ainda não estão claras. 

Fred não quis formalizar queixa criminal contra o deputado. O Correio procurou a assessoria do apresentador para emitir posicionamento, mas não obteve resposta.

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 19/10/2026 14:56
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