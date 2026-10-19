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SÃO PAULO

Incêndio em caminhão que bloqueou pista expressa da Dutra deixa 1 ferido

Segundo a concessionária Motiva, responsável pelo trecho, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 5h39 para atender à ocorrência

Caminhão e carro de passeio pegaram fogo após colisão na Dutra - (crédito: Reprodução/ Redes Socias )
Caminhão e carro de passeio pegaram fogo após colisão na Dutra - (crédito: Reprodução/ Redes Socias )

Um acidente entre um caminhão e um carro deixou uma pessoa ferida e chegou a bloquear a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guarulhos, na Grande São Paulo. A colisão traseira foi seguida de incêndio na manhã desta segunda-feira, 19.

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O incêndio foi controlado às 6h30.

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Às 6h36, duas faixas da pista expressa foram liberadas, mas a faixa da esquerda permaneceu interditada.

Após a liberação foram registrados 9 quilômetros de congestionamento no local.

O acidente ocorreu no km 225,8, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a concessionária Motiva, responsável pelo trecho, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 5h39 para atender à ocorrência.

Equipes de resgate da concessionária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro.

O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência.

A vítima foi encaminhada ao Hospital da Polícia Militar.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 19/10/2026 11:30
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