Incêndio em caminhão que bloqueou pista expressa da Dutra deixa 1 ferido

Um acidente entre um caminhão e um carro deixou uma pessoa ferida e chegou a bloquear a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guarulhos, na Grande São Paulo. A colisão traseira foi seguida de incêndio na manhã desta segunda-feira, 19.
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O incêndio foi controlado às 6h30.
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Às 6h36, duas faixas da pista expressa foram liberadas, mas a faixa da esquerda permaneceu interditada.
Após a liberação foram registrados 9 quilômetros de congestionamento no local.
O acidente ocorreu no km 225,8, no sentido Rio de Janeiro.
Segundo a concessionária Motiva, responsável pelo trecho, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 5h39 para atender à ocorrência.
Equipes de resgate da concessionária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro.
O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência.
A vítima foi encaminhada ao Hospital da Polícia Militar.
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