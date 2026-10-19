Deputado do PL é preso após disparo em bar de São Paulo

O deputado estadual Marcelo Theodoro de Aguiar (PL) foi detido e levado à delegacia após um disparo de arma de fogo dentro do Santo Cupido Bar, na zona Oeste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19/10). A pistola usada no episódio, pertencente ao parlamentar, foi apreendida pela polícia e passará por perícia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a um incidente de disparo no estabelecimento. Ao chegarem, encontraram o deputado na calçada, acompanhado por seguranças do bar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Os seguranças relataram que o disparo foi feito com uma pistola Glock G42, calibre 380. Após o tiro, Marcelo teria sido conduzido à área externa e desarmado. O gerente do estabelecimento foi quem acionou a Polícia Militar.
Em depoimento na delegacia, uma testemunha afirmou que Marcelo teria importunado mulheres que estavam no local. Segundo o testemunho, um homem se aproximou do deputado e pediu que ele parasse, que atendeu o pedido, mas permaneceu no mesmo lugar.
- Leia também: Após varredura, polícia não encontra bombas em área de debate na Band
- Leia também: Senador do PL promete dinheiro de emendas a cidades com mais votos em Flávio: especialistas veem indício de crime eleitoral
Na sequência, outros dois homens se aproximaram e insistiram que ele se afastasse, foi quando se ouviu o disparo, e as pessoas presentes se dispersaram. Segundo a investigação, ninguém ficou ferido.
Questionado pelos policiais, o deputado optou por não prestar esclarecimentos naquele momento. Os agentes afirmaram que precisaram algemá-lo durante a abordagem devido ao estado de exaltação e ao receio de risco à integridade física dele ou de outras pessoas. A PM informou que ele possuía certificado de porte de arma válido.
Apesar da ocorrência, as autoridades locais decidiram não formalizar a prisão em flagrante. O despacho cita a imunidade formal dos parlamentares e considera, em uma análise inicial, a possível prática do crime previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, relacionado a disparo de arma de fogo em determinadas circunstâncias. Segundo a autoridade, não havia, naquele momento, elementos que indicassem a prática de crime inafiançável.
Marcelo foi liberado, mas a arma permanece apreendida.
Saiba Mais
- Brasil Após varredura, polícia não encontra bombas em área de debate na Band
- Brasil Esquadrão antibomba investiga área da Band após debate
- Brasil Amazonas ganha reforço contra incêndios
- Brasil Força-tarefa intensifica combate a queimadas no Amazonas
- Brasil Mega-Sena acumula para R$ 185 milhões; veja números sorteados
- Política BTG/Nexus: Aprovação de Lula sobe de 45% para 47,2%; desaprovação cai
- Política BTG/Nexus: Flávio aparece com 50,3% e Lula com 49,7% na reta final do 2º turno
- Política Debate Flávio Bolsonaro X Lula na Globo: data, horário e como ver online
- Política 'Caótico' e 'tenso': o que imprensa internacional disse sobre debate entre Lula e Flávio Bolsonaro
- Política O que Flávio Bolsonaro e Lula propõem sobre reajuste do salário mínimo e aposentadorias
- Política Debate da Band: quem ganhou e quem perdeu no primeiro embate entre Lula e Flávio Bolsonaro
- Política Em tom elevado, debate na Band não foi proveitoso para convencer indecisos
- Política Debate da Band: ataques, provocações e ausência de propostas