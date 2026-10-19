Em novo vídeo, Fred detalha disparo feito por deputado do PL: "Muito grave"

O apresentador agradeceu às mensagens de apoio recebidas ao longo do dia e afirmou que está revoltado com o incidente - (crédito: Reprodução/X/Twitter)

O apresentador Fred Bruno foi às redes sociais, nesta segunda-feira (19/10), relatar sobre o tiro que o atingiu em um bar na Zona Sul de São Paulo. O disparo foi feito pelo deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) durante uma confusão no estabelecimento, e atingiu o pé do jornalista. Mais cedo, ainda nesta segunda-feira (19), Fred já tinha feito um vídeo sobre o caso.

O apresentador agradeceu às mensagens de apoio recebidas ao longo do dia e afirmou que está revoltado com o incidente. “Hoje eu estou bem, mas poderia ter acontecido algo muito grave comigo que eu não gosto nem de pensar. E poderia ter acontecido muito grave com outra pessoa e até com outras pessoas que estavam dentro do estabelecimento”, declara.

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De acordo com o apresentador, ele estava acompanhado de amigos no bar, quando ouviu o barulho do disparo. “Simultaneamente que eu ouvi esse barulho, eu senti uma pressão muito grande no meu pé e um impacto muito forte”, relata.

O tiro foi feito com uma pistola Glock, calibre .380. Segundo relatos, o deputado Marcelo Aguiar apresentava sinais de embriaguez e se envolveu em uma briga com outros dois homens no bar. O parlamentar chegou a ser preso, porém foi liberado em seguida.

Eu estou bem, mas isso não diminui em NADA a gravidade do que aconteceu comigo. O combate à violência sempre foi uma das causas que mais defendi, principalmente no futebol. E não poderia ser diferente fora dos estádios. O que vivi ontem deixa ainda mais claro o tamanho da responsabilidade que existe em ter uma arma nas mãos e o cuidado que precisamos ter com isso. Afinal, as consequências de um disparo podem ser irreversíveis. E sim, estou tomando absolutamente todas as medidas cabíveis e necessárias no momento! Muito, muito obrigado pela preocupação e por todas as mensagens de carinho que vocês me mandaram! ???????? October 19, 2026

Fred afirma que, em primeiro momento, não entendeu o que havia acontecido e se afastou do epicentro da confusão imediatamente. “Conforme eu ia andando, eu comecei a mancar porque, simultaneamente que eu ouvi esse barulho e que eu senti esse impacto, meu pé começou a inchar e começou a latejar muito forte. Começou uma queimação muito estranha, uma dor que eu nunca tinha sentido antes”, lembra.

O pé do apresentador foi atingido por estilhaços de um projétil que ricocheteou. A arma foi apreendida e passará por perícia, assim como o local onde o disparo foi feito. Segundo a Polícia Militar, não houve outros feridos na ocorrência.

“Naquele momento, eu só queria ir pra casa, só queria sair daquele ambiente porque, cara, é um susto muito grande”, detalha. “Então, eu vim pra casa e digeri toda a situação. Óbvio que, depois de digerir, busquei assessoria judicial, busquei um médico para fazer o laudo e todo o relatório. Vou pegar tudo isso e vou apresentar à delegacia”.

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Violência

Na publicação nas redes, Fred afirma que o combate à violência, dentro e fora do esporte, sempre foi uma de suas causas defendidas. Segundo ele, o incidente reforça a responsabilidade do porte de armas de fogo e as consequências de quem as utiliza.

“Eu trago a reflexão. O que a gente quer para nós? A gente quer se sentir mais seguro ou a gente quer se sentir ameaçado?”, questiona. “Ontem (..) eu me senti muito mais ameaçado do que seguro. Então, eu trago para vocês essa reflexão sobre o que a gente quer pro nosso futuro”.

O jornalista também afirma que está tomando medidas cabíveis no momento para que o incidente não passe impune. “As consequências de um disparo podem ser irreversíveis”, aponta.

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) afirmou, em nota, que abriu uma apuração interna sobre a conduta de Marcelo Aguiar. O parlamentar estaria utilizando placas oficiais em um veículo que não faz parte da frota na noite do incidente.