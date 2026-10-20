Secretário e ex-vereador de cidade do Rio é morto em abordagem da PM

A Prefeitura de Queimados emitiu nota oficial de pesar à família de Jefferson Dias da Silva - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva, de 51 anos, morreu após ser atingido por disparos durante uma abordagem da Polícia Militar na noite de segunda-feira (19/10), na Avenida Brasil, Zona Norte do Rio de Janeiro. Conhecido como Jefferson da Linave, ele também havia exercido mandato de vereador no município da Baixada Fluminense.

Testemunhas relataram que o secretário estava em um carro da marca BYD quando teria desobedecido a uma ordem de parada dos policiais, que efetuaram disparos contra o veículo. O automóvel foi imobilizado alguns metros adiante.

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Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a abordagem foi realizada por agentes do 22º Batalhão de Polícia Militar (Maré), na pista da Avenida Brasil que segue em direção à Zona Oeste, na altura de Bonsucesso. Os relatos iniciais situavam o episódio nas proximidades da estação do BRT Marinha Mercante, na Penha.

A corporação lamentou a morte do secretário e informou que a área foi isolada para o trabalho dos peritos. Segundo a PM, ainda não há uma conclusão sobre as circunstâncias da ocorrência, que deverão ser esclarecidas durante as investigações.

Polícia Civil analisa imagens de câmeras corporais

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, que já realizou a perícia no local e ouviu os policiais envolvidos na abordagem. Entre as próximas etapas está a análise das gravações feitas pelos equipamentos utilizados pelos próprios agentes.

Em nota encaminhada ao Correio, a Polícia Civil detalhou as medidas adotadas para esclarecer a morte de Jefferson.

"As imagens das câmeras corporais serão analisadas e outras diligências estão em andamento para apurar todos os fatos."

Além da investigação criminal, a Polícia Militar instaurou um procedimento interno, por meio da Corregedoria-Geral, para examinar a conduta dos agentes que participaram da ocorrência. A instituição afirmou que está colaborando integralmente com o trabalho da Polícia Civil.

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A esposa do secretário, Cíntia Belchior, também prestou depoimento aos investigadores. Até o momento, porém, não foi confirmado se ela estava no automóvel durante a abordagem.

O corpo de Jefferson foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio. Ainda não foram divulgadas informações sobre o local e o horário do sepultamento.

Prefeitura lamenta morte de secretário

Filiado ao Democracia Cristã (DC), Jefferson era casado e deixa uma filha. Além da atuação à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele possuía trajetória política em Queimados, onde já havia ocupado uma cadeira na Câmara Municipal.

O prefeito da cidade, Glauco Kaizer, compareceu ao local da ocorrência e acompanhou os trabalhos periciais. Posteriormente, lamentou a morte do integrante de sua administração em uma publicação nas redes sociais.

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"É com o coração profundamente ferido pela dor que comunico o falecimento do nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e ex-vereador, Jeferson da Linave", escreveu o prefeito.

A Prefeitura de Queimados também divulgou uma nota de pesar, na qual prestou solidariedade à família e aos amigos do ex-vereador, especialmente à esposa e à filha.

“Neste momento de dor, a prefeitura se solidariza com seus familiares e amigos, especialmente sua esposa e filha, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”, diz o comunicado.