Operação Mulher Segura atende 228 mil vítimas e prende 57 mil agressores

Região sul concentra o maior percentual de prisões com 36% - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

A Operação Mulher Segura, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, prendeu 57.790 agressores entre 1° de junho e 19 de outubro. Divulgados nesta segunda-feira (19/10), os dados mostram que os delitos mais cometidos são: lesão corporal (16.644), ameça (15.019) e descumprimento de medida protetivas de urgência (4.949).

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No total, 49.129 prisões foram realizadas em flagrante e 8.661 por mandados judiciais, totalizando 57.790 prisões. A região sul concentra o maior percentual de prisões com 36%, seguido pelo Centro-Oeste (26%), Sudeste (18%), Nordeste (15%) e o Norte (4%).

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Entre os 4.253 municípios brasileiros alcançados pelo programa, 228.194 vítimas foram atendidas. Também foram realizados 155.641 acompanhamentos de medidas protetivas de urgência e 50.239 visitas preventivas.

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Para o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, o aumento no número das prisões é resultado da coordenação das forças de segurança de todas as Unidades da Federação e da conscientização da sociedade. Segundo ele, os números mostram que é estratégico a Operação Mulher Segura se tornar um programa permanente no combate à violência.

A Operação Mulher Segura é uma iniciativa do Governo Federal, lançada neste ano, que inclui iniciativas sociais e educativas voltadas à prevenção, ao acompanhamento de mulheres com medidas protetivas, ao atendimento das vítimas e à realização de visitas preventivas.

Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares