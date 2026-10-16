Filarmônica de Berlim volta ao Brasil com concerto na Sala São Paulo

A Filarmônica de Berlim retorna ao Brasil após 26 anos para realizar três concertos na Sala São Paulo pelo projeto TUCCA Música pela Cura. A série marca a primeira apresentação da orquestra alemã no espaço paulistano. Toda a arrecadação obtida com as apresentações financia o tratamento de crianças e adolescentes com câncer atendidos pela TUCCA em parceria com o Santa Marcelina Saúde.
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Os 12 violoncelos da Filarmônica abrem a programação no sábado (17/10). Em seguida, no domingo (18/10) e na segunda (19/10), a orquestra completa sobe ao palco sob o comando do maestro titular Kirill Petrenko, em sua primeira regência na América do Sul. A instituição sinfônica, criada em 1882, conta com cerca de 130 músicos, entre eles o violinista paulistano Luiz Felipe Coelho, único brasileiro do grupo.
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Programação musical
As apresentações contam com repertórios diferentes preparados para as noites na capital paulista:
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Sábado (17/10): os 12 violoncelos interpretam peças como Hymnus, de Julius Klengel, obras de Felix Mendelssohn, Jean Françaix, canções francesas, jazz, cinema e composições de Astor Piazzolla, incluindo Adiós Nonino em arranjo de Julio Medaglia com Jacques Ammon.
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18 de outubro: a orquestra sinfônica toca o Concerto para piano nº 1, de Brahms, com solo de Víkingur Ólafsson, além de Assim falou Zaratustra, de Strauss.
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19 de outubro: o grupo executa as obras Variações Enigma, de Elgar, e a Sinfonia nº 4, de Tchaikovsky.
Serviço
Os ingressos para o domingo (18/10) estão quase esgotados. Restam lugares para a apresentação de segunda ( 19/10) e para o concerto dos 12 Violoncelos no sábado, com entradas a partir de R$ 150 na modalidade de meia-entrada.
As entradas estão disponíveis nos canais tucca.org.br/berliner-philharmoniker/ e tucca.byinti.com/#/ticket/. Vendas sem taxa de conveniência ocorrem no aplicativo TUCCA para iOS e Android, pelos números de WhatsApp 11 91462-3412 e 11 97567-5387 ou pelo e-mail vendas@tucca.org.br.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.