Estudante recebe broche de Nunes Marques e elogia urna eletrônica

O estudante Emanuel Batista Carvalho, de 17 anos, recebeu um broche usado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques. O aluno entrou em contato com a Corte após assistir ao pronunciamento do magistrado no primeiro turno das Eleições 2026.

Segundo ele, a curiosidade pelo adereço surgiu em conjunto com o estudo da política na escola. “Aprendemos como ser um cidadão ativo, a questão do voto, a origem, como chegamos ao modelo que é hoje”, explicou em entrevista ao TSE.

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Além disso, a presença da urna eletrônica também fez com que Emanuel buscasse contato com a Justiça Eleitoral. Segundo ele, o aparelho é “algo tão bonito”. “O sistema do Brasil é único, individual. O povo pode tentar copiar, mas não vai fazer igual”, completou.

Além do broche, o estudante também ganhou outros presentes institucionais e uma mensagem do próprio Nunes Marques. Para o ministro, além da formatura na escola, outra grande etapa da vida de Emanuel começa agora: a de ser eleitor. “Espero que você use o broche no dia 25 [de outubro, data do segundo turno], para ir votar, caso já tenha tirado seu título de eleitor.”

Já a mãe de Emanuel, Mariza Pereira de Carvalho, agradeceu a mobilização da escola e da Justiça Eleitoral. “Ele está tendo oportunidades que às vezes eu não tive, e eu vejo que ele está tendo. Eu fico emocionada, sem palavras, por poder dar um futuro para ele”, disse, emocionada.

A professora de filosofia Ellen Cristian dos Santos também comemorou o resultado e destacou o papel do ambiente escolar na formação de cidadãos. “Aquilo é a demonstração de que nós temos alunos críticos, participativos, autônomos, que conseguem dialogar, encaminhar e-mails para autoridades. [...] Isso vem de todo um capital cultural que ele viveu.”