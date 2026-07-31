Urna eletrônica por dentro: TSE revela segredos do voto a estudantes

Ação do TSE demonstra o funcionamento interno da urna eletrônica, explicando sua estrutura e os mecanismos de segurança para o público - (crédito: Antonio Augusto/Secom/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação com uma ação de educação cidadã. O evento acontece na segunda-feira (3/8), às 11h, no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, em Brasília, e busca aproximar os jovens da Justiça Eleitoral.

A atividade contará com a presença do ministro substituto do TSE, Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, e do coordenador de Tecnologia Eleitoral, Rafael Azevedo. Ambos são ex-alunos da instituição.

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Durante o encontro, o coordenador vai abrir uma urna eletrônica para o público. O objetivo é apresentar a estrutura interna do equipamento, explicar os mecanismos de segurança e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de comunicação do TSE articulada com os Tribunais Regionais Eleitorais. A meta é ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento, a transparência e a segurança do sistema eletrônico de votação, além de fortalecer a confiança nas eleições.

Segurança e confiabilidade

Rafael Azevedo afirma que a ação mostrará que a abertura da urna é um processo simples, mas que suas proteções são seguras e robustas. “Transparência e segurança caminham juntas no processo eleitoral brasileiro”, declara.

Os estudantes poderão conhecer os componentes internos da urna, como os circuitos eletrônicos, e entender como o equipamento opera. A proposta é transformar conceitos técnicos em informações de fácil acesso para o público jovem.

Muitas pessoas se surpreendem ao saber que a urna pode ser aberta para manutenção, mas isso não significa vulnerabilidade. “O sistema é desenvolvido para impedir qualquer alteração indevida dos votos e garantir que o voto registrado seja exatamente o voto apurado”, explica o coordenador.

A conversa com os alunos também abordará temas como assinatura digital, sigilo do voto, fiscalização e testes de segurança. As etapas de auditoria realizadas antes, durante e após as eleições serão outro ponto do debate.

Segundo Azevedo, essa aproximação com a sociedade é fundamental no combate à desinformação. “Quando as pessoas compreendem como a urna eletrônica funciona, tornam-se multiplicadoras de informações corretas. Isso contribui para combater notícias falsas”, diz.

A Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação busca se consolidar como uma ação permanente da Justiça Eleitoral para promover conhecimento e participação cidadã, especialmente entre os jovens.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.