Mulher é condenada a 15 anos de prisão por matar e carbonizar homem

A Justiça condenou Miria dos Santos Bragança Ferreira da Rocha a 15 anos, 7 meses e 15 dias de prisão pela morte de Márcio André da Silva Medeiros. O crime aconteceu em fevereiro de 2025, em uma área rural de Recreio, na Zona da Mata.
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A vítima foi encontrada carbonizada dentro de um carro. À época, a investigação analisou laudos periciais, incluindo a comparação de DNA, para confirmar a identidade do cadáver.
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Dinâmica do crime
O episódio ocorreu após Márcio André ser baleado na cabeça. Na sequência, a mulher e o comparsa, de 64 anos, que tinham um relacionamento, atearam fogo no automóvel com a vítima ainda viva.
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Decisão do júri
No julgamento, os jurados reconheceram a autoria do homicídio e acolheram a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima. As alegações de motivo fútil e meio cruel foram rejeitadas na votação.
A mulher deverá cumprir a pena aplicada em regime fechado. O comparsa de 64 anos também havia sido indiciado, mas morreu no decorrer do processo judicial, o que provocou a extinção da ação penal em relação a ele.