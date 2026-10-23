Enfermeira morre durante lua de mel e causa da morte envolve comida comum entre brasileiros - (crédito: Reprodução/Instagram)

A viagem que deveria marcar o início de uma nova fase na vida de Amanda Marinho Nascimento terminou de forma inesperada.

A enfermeira, de 29 anos, morreu na quarta-feira (21), durante a lua de mel em Portugal, após sofrer uma reação alérgica que teria sido provocada pelo consumo de camarão e outros frutos do mar.

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Moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, Amanda havia se casado com Tiago Nascimento em 10 de outubro.

O casal estava no exterior para celebrar a união e tinha planos de retornar ao Brasil nesta sexta-feira (23). A morte ocorreu apenas 11 dias depois da cerimônia.

Segundo relatos, os primeiros sintomas apareceram cerca de duas horas após o almoço, realizado na cidade de Leiria.

Amanda apresentou dificuldades para respirar e inchaço no pescoço. A reação evoluiu para uma crise de asma e, posteriormente, uma parada cardiorrespiratória.

A enfermeira recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde de Leiria, mas precisou ser transferida para o Hospital Universitário de Coimbra, onde a morte foi confirmada. Apesar dos esforços das equipes médicas, ela não resistiu às complicações.

Família precisa de ajuda para trazer corpo ao Brasil

Além de enfrentar a perda repentina da esposa, Tiago passou a lidar com os custos necessários para transportar o corpo de Portugal ao Brasil. O grupo religioso Encontro de Jovens com Cristo (EJC), frequentado pelo casal, divulgou um pedido de ajuda financeira para viabilizar o traslado.