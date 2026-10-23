Filho de Cissa Guimarães denuncia comentário que exalta morte do irmão

O ator João Velho, filho da apresentadora Cissa Guimarães, decidiu levar à polícia um comentário publicado nas redes sociais que transformou a morte do irmão, Rafael Mascarenhas, em referência a uma provocação política. A mensagem elogiava Rafael de Souza Bussamra, condenado pelo atropelamento que matou o músico em 2010, e sugeria que ele fosse usado para atingir adversários da esquerda nas próximas eleições.

Nesta sexta-feira (23/10), João divulgou um vídeo nas redes sociais para pedir ajuda na identificação do responsável pela publicação. No relato, ele afirmou que o comentário foi feito em uma postagem sobre seu trabalho, sem relação com política, e acusou o autor de explorar uma perda familiar para atacá-lo por suas posições políticas.

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O caso foi levado à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), por meio de uma notícia-crime e de um boletim de ocorrência registrado em 21 de outubro. O documento policial classifica a ocorrência como ameaça e apologia de crime ou criminoso. João de Campos Velho aparece como vítima, enquanto Giovanni Cavalcanti de Albuquerque é apontado como autor ainda não identificado.

A mensagem que motivou a denúncia foi publicada na seção de comentários de uma postagem de João no Instagram, feita para divulgar um trabalho. O usuário escreveu: “Na próxima eleição teremos o Rafael Bussamra para atropelar a esquerda. Meu herói não usa capa, ele usa o volante de um carro”.

Segundo o relato do ator, a publicação permaneceu no ar por mais de duas semanas, mas foi apagada após a repercussão do caso.

No vídeo, João explicou que decidiu tornar a situação pública para tentar obter informações que ajudem a Justiça a identificar o responsável. Ele também fez questão de dizer que a iniciativa não depende da posição política de quem possa colaborar. “Se vocês conhecem esse homem, por favor, me mandem alguma informação para a gente poder acelerar o processo da Justiça”, pediu.

O ator afirmou que a morte do irmão já havia sido acompanhada de manifestações de ódio à família. Ao recordar o período após o atropelamento, disse ter ficado impressionado com a quantidade de mensagens que comemoravam a morte de Rafael Mascarenhas. “Na época que meu irmão morreu, a gente recebeu muito carinho, muito amor, mas também recebemos impressionantemente mensagens de ódio, mensagens perversas, mensagens comemorando a morte do meu irmão”, relatou.

Para João, o comentário recente recupera esse tipo de violência ao usar a tragédia familiar como instrumento de disputa eleitoral. Ele afirmou que seu posicionamento político é conhecido por quem acompanha seu perfil, mas ressaltou que a publicação original tratava de trabalho. “Ele quer pegar na parte, na minha ferida mais aberta, pegar na parte que mais me dói, que é a perda do meu irmão. Ele quer me fazer sofrer nesse lugar porque eu voto num candidato que ele não gosta”, declarou.

Ao falar sobre a decisão de denunciar o episódio, o ator lembrou que a morte de Rafael também afetou a mãe e o irmão Tomás, que enfrentam as consequências da perda. “Meu irmão que morreu não tá aqui para se defender, só que eu tô. A minha mãe tá viva, meu irmão Tomás tá vivo, a gente tá aqui vivo”, afirmou.

Rafael Mascarenhas morreu em 20 de julho de 2010, após ser atropelado. O responsável pelo atropelamento, Rafael de Souza Bussamra, foi condenado pelo caso.

Ao final do vídeo, João ampliou o apelo a outras pessoas que, segundo ele, têm recebido ameaças por declarar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ator recomendou que as vítimas registrem ocorrências e formalizem denúncias às autoridades. “Façam isso. Denunciem na polícia. E vamos lutar contra isso. Isso não pode acontecer”, disse.

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