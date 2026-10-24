Voo da Gol para Salvador é cancelado e gera suspeitas nas redes; entenda

O cancelamento de um voo da companhia aérea Gol, que ia de Porto Alegre (RS) a Salvador (BA), repercutiu nas redes sociais, neste sábado (24/10). A suspensão da rota entre os dois estados, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, levantou suspeitas entre internautas.
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Um vídeo que circula nas redes mostra passageiros revoltados no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha, após receber a notícia de que o voo G3 1979 foi cancelado. Comentários sugerem que outros voos para estados nordestinos também foram deliberadamente cancelados de modo a influenciar as eleições. A empresa nega.
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Em nota ao Correio, a Gol explica que o cancelamento do voo para Salvador se deu por problemas técnicos e que os passageiros já foram devidamente reacomodados em outros voos da empresa. Nenhum outro voo para a região Nordeste foi cancelado ao longo do dia.
Além das reacomodações, um voo reforço com destino a Salvador foi criado, com previsão de partida de Porto Alegre às 1h deste domingo (25), de modo que os passageiros cheguem a Salvador por volta das 4h da manhã.
Confira a nota da Gol na íntegra:
"A GOL informa que a aeronave do voo G3 1979, entre Porto Alegre (POA) e Salvador (SSA), deste sábado (24/10), apresentou problemas técnicos e, por consequência, o voo foi cancelado.
Os Clientes receberam as tratativas e foram reacomodados em outros voos da Companhia, com possibilidades de partida hoje e amanhã.
A GOL reforça que todas as ações tomadas para esse voo tiveram como foco a Segurança, nosso valor número 1."
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