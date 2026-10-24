Voo da Gol para Salvador é cancelado e gera suspeitas nas redes; entenda

Empresa explica que o cancelamento de rota áerea se deu por problemas técnicos e que os passageiros já foram reacomodados - (crédito: Wikimedia commons)

O cancelamento de um voo da companhia aérea Gol, que ia de Porto Alegre (RS) a Salvador (BA), repercutiu nas redes sociais, neste sábado (24/10). A suspensão da rota entre os dois estados, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, levantou suspeitas entre internautas.

Um vídeo que circula nas redes mostra passageiros revoltados no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha, após receber a notícia de que o voo G3 1979 foi cancelado. Comentários sugerem que outros voos para estados nordestinos também foram deliberadamente cancelados de modo a influenciar as eleições. A empresa nega.

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Em nota ao Correio, a Gol explica que o cancelamento do voo para Salvador se deu por problemas técnicos e que os passageiros já foram devidamente reacomodados em outros voos da empresa. Nenhum outro voo para a região Nordeste foi cancelado ao longo do dia.

Além das reacomodações, um voo reforço com destino a Salvador foi criado, com previsão de partida de Porto Alegre às 1h deste domingo (25), de modo que os passageiros cheguem a Salvador por volta das 4h da manhã.

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Confira a nota da Gol na íntegra:

"A GOL informa que a aeronave do voo G3 1979, entre Porto Alegre (POA) e Salvador (SSA), deste sábado (24/10), apresentou problemas técnicos e, por consequência, o voo foi cancelado.

Os Clientes receberam as tratativas e foram reacomodados em outros voos da Companhia, com possibilidades de partida hoje e amanhã.

A GOL reforça que todas as ações tomadas para esse voo tiveram como foco a Segurança, nosso valor número 1."