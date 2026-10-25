PT denuncia redução da frota de ônibus em São Paulo no segundo turno

A Justiça Eleitoral determinou que a Prefeitura de São Paulo e a SPTrans operassem com 100% da frota municipal de ônibus, equivalente à utilizada em dias úteis, durante o segundo turno. - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O PT de São Paulo relatou, neste domingo (25/10), dia do segundo turno das eleições presidenciais, redução da frota de ônibus em circulação na capital paulista. Segundo o partido, foram afetados bairros como o Itaim Paulista, na zona leste, além da região central e da Avenida Paulista. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. O partido também apontou problemas no transporte intermunicipal. O site da Viação Cometa, uma das principais operadoras de viagens de e para São Paulo, apresentou indisponibilidade e interrompeu a venda de passagens para diversos destinos. Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em nota, o PT-SP pediu que as autoridades verificassem as ações da Prefeitura de São Paulo e a operação da Viação Cometa para assegurar que não houvesse obstáculos ao deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

A Justiça Eleitoral determinou que a Prefeitura de São Paulo e a SPTrans operassem com 100% da frota municipal de ônibus, equivalente à utilizada em dias úteis, durante o segundo turno. A medida tem como objetivo garantir o acesso dos eleitores aos locais de votação.