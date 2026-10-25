Fachin, presidente do STF, vota no 2º turno e agradece atuação da Justiça Eleitoral

Segundo Fachin, com o fim do pleito, os eleitos terão de assumir suas responsabilidades e "cumprir com seus deveres constitucionais" - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, votou na manhã deste domingo (25/10), em Brasília. Após registrar o voto, ele falou com a imprensa e destacou a importância da participação democrática nas urnas. O magistrado afirmou que espera um ambiente de paz e tranquilidade após o encerramento do segundo turno, para que o país possa enfrentar os desafios em diferentes áreas e atender às demandas da sociedade.

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“Eu gostaria, portanto, de enaltecer essa manifestação democrática pelo voto que ocorre no dia de hoje em todo o Brasil”, declarou. Fachin também ressaltou o papel do Poder Judiciário, especialmente da Justiça Eleitoral, na condução do processo. Segundo ele, os procedimentos eleitorais vêm sendo realizados de maneira adequada, segura e transparente.

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Ao concluir, ressaltou que, com o fim da eleição, os eleitos terão de assumir suas responsabilidades. “A partir de amanhã, os desafios aguardam os escolhidos, os eleitos, para cumprirem com seus deveres constitucionais”, disse.