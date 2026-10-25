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Eleições 2026

Ministro Gilmar Mendes não votará após sofrer lesão no braço

Decano do STF está em Brasília e se recupera em casa, de acordo com comunicado feito pela assessoria do magistrado

Apesar do problema, Gilmar se recupera bem e recebe atendimento domiciliar - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)
Apesar do problema, Gilmar se recupera bem e recebe atendimento domiciliar - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não votará neste segundo turno. De acordo com a assessoria do magistrado, ele está em Brasília, mas se recupera de uma lesão no braço. Por conta da situação, não comparecerá à sessão eleitoral.

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Apesar do problema, o magistrado se recupera bem e recebe atendimento domiciliar. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, votou pela manhã, na capital federal, e acompanha a votação na sede da Corte.

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Ao longo do dia, Kassio recebe autoridades. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), chegaram no começo da tarde ao TSE. Eles devem acompanhar uma coletiva de imprensa convocada por Nunes Marques.

Os portões das sessões de votação ficam abertos até as 17h. Para votar, é possível utilizar o e-título, ou levar um documento de identificação físico, como o RG ou CNH.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 25/10/2026 13:46 / atualizado em 25/10/2026 13:46
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