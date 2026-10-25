Presidente do TSE chega à sede da Corte para acompanhar o andamento das eleições

O ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou, neste domingo (25/10), que a votação em todo o país ocorre "dentro do esperado". O magistrado chegou no começo da tarde para acompanhar o processo de coleta do voto dos eleitores neste segundo turno. Pela manhã, ele votou em Brasília.
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Kassio ficará na sede da Corte até o período da noite, onde concede entrevista coletiva após o resultado. O esperado é que seja possível definir um vencedor por volta das 20h30. Disputam o cargo de presidente o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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De acordo com dados da Justiça Eleitoral, até o momento, 900 urnas foram trocadas em todo o país por apresentar algum tipo de defeito. O dado está dentro do que se esperava até este momento. Além disso, a Polícia Federal informou ter detido quatro pessoas por crimes eleitorais.
As sessões de votação ficam abertas até as 17h. Quem já estiver na fila até este momento, terá o voto garantido.
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