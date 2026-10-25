Vereadora do PT agredida em ato de campanha vota após receber alta em MG

A vereadora Iara Pimentel (PT-MG) compareceu às urnas neste domingo (25/10) logo após receber alta hospitalar. A parlamentar foi agredida durante um ato de campanha realizado em um trio elétrico na Avenida Sanitária, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais.
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Durante a manifestação, pedras, tijolos e garrafas foram arremessados de um ponto elevado contra os participantes. Iara foi atingida na cabeça por um tijolo, sofreu sangramento e chegou a perder a consciência. Ela precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para atendimento médico.
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Após receber alta, a vereadora foi até uma seção eleitoral para votar. Nas redes sociais, ela publicou uma mensagem em que associou o voto à coragem, à esperança e à força, e afirmou que a agressão não tiraria sua liberdade de escolha.
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