Morre estudante espancado por presença em ato pró-Lula

Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, foi espancado após se afastar de um ato político em Santos, SP - (crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu, nesta segunda-feira (26/10), o engenheiro ambiental e mestrando Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, espancado após se afastar de um ato pró-Lula, em Santos (SP), no sábado (24/10). Ele havia sofrido morte cerebral nesse domingo (25/10). A morte foi confirmada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

O espancamento aconteceu na madrugada de sexta (23/10) para sábado (24/10). Ele havia participado de uma apresentação da Banda Esquerdantina em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois de sair do local de performance para ir ao banheiro, não voltou mais.

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Segundo informou a unidade hospitalar, Marcelo estava internado na Santa Casa de Santos. No domingo, foi transferido para o hospital universitário em estado grave, mas não resistiu.

"A Unifesp expressa sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Marcelo, neste momento de dor e consternação. A gravidade do ocorrido exige a apuração rigorosa das circunstâncias e motivações da agressão, bem como a identificação e responsabilização dos envolvidos", informou a instituição em nota.

Segundo informações do portal G1, Marcelo foi encontrado por amigos em uma esquina, desacordado, entre a Avenida Conselheiro Nébias e a Rua Henrique Ablas. Apesar de ter sido socorrido, não teve melhora no quadro.

Marcos Caseiro, vereador de Santos, lidera a busca por imagens dos agressores. De acordo com ele, diferentes câmeras dispostas no local registraram o episódio. As identidades dos autores assim como a motivação do crime ainda não foram esclarecidos.

Ainda no domingo (25/10), o Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e com a Polícia Militar do estado, mas segue sem resposta. Em caso de retorno, este texto será atualizado. O espaço segue aberto para manifestações.

Confira a nota completa publicada pela Unifesp:

"Nota de pesar e repúdio à violência contra estudante da Unifesp

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) manifesta profundo pesar pelo falecimento de Marcelo de Oliveira Rocha, estudante de mestrado da instituição, aos 30 anos, após ter sido brutalmente agredido na madrugada de sábado (24), em Santos, no litoral paulista. Marcelo estava internado na Santa Casa de Santos e foi transferido para o Hospital São Paulo, hospital universitário da Unifesp, neste domingo (25).

A Unifesp expressa sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Marcelo, neste momento de dor e consternação. A gravidade do ocorrido exige a apuração rigorosa das circunstâncias e motivações da agressão, bem como a identificação e responsabilização dos envolvidos.

Desde que tomou conhecimento do ocorrido, a Universidade acompanha a situação por meio da direção do Instituto do Mar, do Campus Baixada Santista, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas (Praepa) e da Reitoria prestando apoio à família e articulando a assistência necessária.

A Unifesp reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e permanece solidária e no apoio à família e às pessoas próximas ao estudante."

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